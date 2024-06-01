Филипп Киркоров сравнил «Евровидение» с популярным российским шоу

Певец Филипп Киркоров в разговоре с kp.ru сравнил музыкальный конкурс «Евровидение» и шоу «Голос».

«Уже тогда было все понятно с ними. А когда уже это столь явно стало, так это все бесцеремонно и безнаказанно, то мне уже принципиально не хотелось смотреть этот конкурс. Будем лучше смотреть наше шоу «Голос», — высказался Киркоров.

Артист подчеркнул, что не смотрел конкурс в 2024 году. Ему случайно попались в интернете видео с выступления конкурсантов из Израиля и Франции. Киркоров похвалил артистов, однако добавил, что конкурс ему не интересен, поэтому специально смотреть выступления других участников он не собирается.

«Евровидение-2024» проходило с 7 по 11 мая в Мальме на юге Швеции. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году из-за проводимой ею специальной военной операции на Украине. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова охарактеризовала мероприятие закатом Европы.

Победителем «Евровидения» в 2024 году стал рэпер Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии с песней The Code. Второе место занял хорватский певец Baby Lasagna, третье место заняли хип-хоп исполнительницы с Украины — Алена Савраненко и Jerry Heil (Яна Шемаева).

Ранее Филипп Киркоров осудил «Евровидение» за судейство.