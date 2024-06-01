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Зеленский заявил, что Трамп рискует стать «президентом-лузером»

Зеленский: Трамп станет президентом-лузером, если согласится на компромисс с РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что бывший президент США Дональд Трамп станет «лузером», если в случае своей победы на предстоящих выборах поддержит идею завершить конфликт компромиссом с РФ. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В ходе беседы с журналистами Зеленский предложил представить, что Трамп вновь стал главой государства и решил урегулировать украинский конфликт путем компромисса. По словам президента Украины, даже если американский политик добьется от российского лидера Владимира Путина положительной реакции на это предложение, жители страны не станут с этим мириться.

Однако в случае отказа Киева идти на компромисс с Москвой, Трамп может прекратить оказывать помощь украинским войскам. В таком случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продолжать боевые действия, подчеркнул Зеленский.

«Я не понимаю, неужели он (Трамп. — «Газета.Ru») хочет быть президентом-лузером?» — задался вопросом глава государства.

Он добавил, что не так давно просил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона повлиять на экс-президента США. Причиной послужило нежелание представителей Республиканской партии в американском конгрессе согласовывать пакет помощи Украине в размере около $61 млрд.

Как сказал Зеленский, после его просьбы Джонсон поговорил с Трампом. Но чем завершился этот разговор, украинский лидер уточнять не стал.

Ранее Трамп заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы украинский и тайваньский кризисы начались в период его нахождения у власти.

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