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Маленькая девочка попала в больницу после катания на лошади в Ярославле

В Ярославле ребенок попал в больницу, покатавшись на лошади

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Shutterstock

В Ярославле маленькая девочка покаталась на лошади и попала в больницу. Об этом сообщает yarnews.

По информации издания, инцидент произошел 1 июня в районе парка, где организовали катание отдыхающих на лошадях. По словам очевидцев, белая лошадь, на которой ехал ребенок, внезапно перешла в галоп и сбросила с себя девочку. В результате малолетняя упала, ей вызвали медиков. Позже ее на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение. Информации о ее состоянии не поступало.

Отмечается, что катание на лошадях после произошедшего продолжили. На животное, которое перешло в галоп и сбросило девочку, посадили следующего ребенка. Что именно стало причиной инцидента не уточняется.

Ранее в Ленобласти школьница упала с лестницы на даче и попала в реанимацию.

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