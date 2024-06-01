В Белгороде отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Белгородской области.

Режим действовал 40 минут.

До этого стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) 1 июня уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской областью.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередачи.

1 июня Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.