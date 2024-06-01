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Орбан заявил о возможном создании трансатлантической коалиции за мир

Орбан: Венгрия надеется на создание западной трансатлантической коалиции за мир

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Marton Monus/Reuters

Правительство Венгрии надеется, что после выборов в Европейский парламент и выборов президента в США осенью будет сформирована западная трансатлантическая коалиция за мир, которая поможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом на митинге в Будапеште заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

Он рассчитывает, что партии, выступающие за мир, укрепят свои позиции на выборах в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня.

«Через неделю мы получим подкрепление из всех стран Европы и сможем создать в Брюсселе мирную европейскую коалицию», — сказал политик.

По его словам, осенью Соединенные Штаты могут избрать президента, представляющего партию мира, «и мы сможем объединиться в западную трансатлантическую коалицию за мир».

До этого Орбан поддержал экс-президента США Дональда Трампа после решения суда в Нью-Йорке о том, что бывший американский лидер виновен по первому из его четырех уголовных дел — о фальсификации деловой документации, связанной с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Ранее Орбан рассказал, как Трамп может урегулировать конфликт на Украине.

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