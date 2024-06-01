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Арестович заявил о наличии плана по прекращению российско-украинского конфликта

Арестович: у Запада и Китая есть план по прекращению конфликта на Украине

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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

У Китая и стран Запада существует план прекращения российско-украинского конфликта, однако сейчас переговоры по нему пришли в тупик. С таким заявлением выступил бывший советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов), чьи слова передает локальная газета «Страна».

Согласно его информации, представители Соединенных Штатов, Франции, КНР и России в секретном порядке обсудили перспективу с 15 июля объявить временное перемирие между конфликтующими сторонами, которое впоследствии «станет вечным». Но изначальный сценарий натолкнулся на препятствие из-за позиции Владимира Зеленского оставаться на посту президента без проведения выборов, а также из-за требования РФ письменно задокументировать «новые границы» страны по нынешней линии фронта.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Будапешт поддерживает мирный план Пекина по урегулированию российско-украинского конфликта, а также призывает к прекращению боевых действий.

Ранее Медведев увидел тройную пользу для России в конференции по Украине в Швейцарии.

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