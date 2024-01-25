Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский политолог заподозрил Францию в причастности к крушению Ил-76

Политолог Вароли: французские офицеры могут быть причастны к крушению Ил-76

close
100%
RVvoenkor/Telegram

Высокопоставленные офицеры из стран — членов Североатлантического альянса могут быть причастны к крушению самолета Ил-76, которое произошло на территории Белгородской области. Об этом заявил американский политолог Джон Вароли, давший интервью газете «Известия».

«Я почти уверен, что это месть со стороны некоторых стран НАТО», — подчеркнул эксперт.

В частности, он указал на возможную причастность к произошедшему французских офицеров. По словам Вароли, одним из аргументов в пользу такой версии являются попытки республики отложить заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу.

Утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Согласно информации министерства обороны РФ, после прибытия в Белгород украинских военных планировалось доставить в зону обмена пленными. Однако самолет подвергся ракетному обстрелу. В ведомстве уточнили, что попавшие в лайнер снаряды были запущены ВСУ с территории Харьковской области.

На этом фоне российская сторона запросила проведение экстренного заседания СБ ООН. Встречу хотели провести в день происшествия, но в результате мероприятие перенесли.

Как рассказал заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский, Франция предложила провести заседание 25 января в 17:00 (1:00 мск 26 января). Дипломат подчеркнул, что таким образом Париж пытается дать Киеву время на поиск «мало-мальски правдоподобных объяснений».

Ранее в Государственной думе РФ оценили возможность продолжать обмен пленными с Украиной.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами