Высокопоставленные офицеры из стран — членов Североатлантического альянса могут быть причастны к крушению самолета Ил-76, которое произошло на территории Белгородской области. Об этом заявил американский политолог Джон Вароли, давший интервью газете «Известия».

«Я почти уверен, что это месть со стороны некоторых стран НАТО», — подчеркнул эксперт.

В частности, он указал на возможную причастность к произошедшему французских офицеров. По словам Вароли, одним из аргументов в пользу такой версии являются попытки республики отложить заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу.

Утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Согласно информации министерства обороны РФ, после прибытия в Белгород украинских военных планировалось доставить в зону обмена пленными. Однако самолет подвергся ракетному обстрелу. В ведомстве уточнили, что попавшие в лайнер снаряды были запущены ВСУ с территории Харьковской области.

На этом фоне российская сторона запросила проведение экстренного заседания СБ ООН. Встречу хотели провести в день происшествия, но в результате мероприятие перенесли.

Как рассказал заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский, Франция предложила провести заседание 25 января в 17:00 (1:00 мск 26 января). Дипломат подчеркнул, что таким образом Париж пытается дать Киеву время на поиск «мало-мальски правдоподобных объяснений».

Ранее в Государственной думе РФ оценили возможность продолжать обмен пленными с Украиной.