Слуцкий обвинил Зеленского в попытке скрыть причастность ВСУ к падению Ил-76

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что украинский лидер Владимир Зеленский своим призывом к международному расследованию крушения самолета Ил-76 в Белгородской области хочет скрыть причастность Вооруженных сил Украины к трагедии. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Слуцкого, Зеленский надеется на то, что Запад изобретет для него «формулу индульгенции», поможет «замотать» в долгосрочных разбирательствах данные о возможной вине Украины в расстреле своих же солдат и российских военнослужащих, находящихся на борту самолета.

«Так что с его стороны предложение о проведении международного расследования больше похоже на «дымовую завесу» для сокрытия собственной вины», — сказал Слуцкий.

При этом он заметил, что к международному независимому расследованию нужно привлечь и Россию. По его словам, российские представители настаивали на срочном созыве заседания Совбеза ООН по крушению Ил-76 еще 24 января, но французское председательство назначило его лишь на следующий день.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ утверждают, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

Зеленский призвал к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне.

Ранее в МИД России назвали актом варварства инцидент с крушением Ил-76 в Белгородской области.