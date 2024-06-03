Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Швейцария, присоединившись к антироссийским санкциям и согласившись на проведение саммита по Украине, потеряла свой нейтральный статус. Об этом сообщает газета «Известия».

Мирошник отметил, что швейцарские власти показали, что они участвуют в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны. Поэтому о нейтральности и непредвзятости Швейцарии говорить не приходится.

Дипломат подчеркнул, что Берн проведением саммита по Украине продемонстрировал свою ангажированность. Мирошник назвал саммит «пропагандистским шабашем» и заявил, что он не приведет к урегулированию конфликта.

До этого сообщалось, что Венгрия не определилась по поводу участия в саммите по Украине.

Ранее Зеленский назвал Китай инструментом в руках Путина.