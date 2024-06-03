Коалиция правящей партии Сербии заявила, что уверенно побеждает на муниципальных выборах

Коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра» одержала убедительную победу на выборах в 85 из 89 муниципалитетов страны. Об этом заявил председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич, пишет РИА Новости.

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«Прогрессисты в союзе с коалицией «Александар Вучич — Сербия завтра» одержали явную победу в каждом городе и муниципалитете, где проходили выборы, за исключением четырех: Тутина, Бачка-Тополы, Сенты и Канижи.

В остальных городах и муниципалитетах мы одержали чистую победу. Повторю, в каждом муниципалитете, за исключением указанных четырех, что объясняется особенностями населения, влияющими на политическую картину на местном уровне», — отметил Вучевич.

2 июня в Сербии прошли выборы в 89 муниципалитетах, включая Белград. Предварительные результаты голосования должны быть объявлены Центризбиркомом не позднее 20:00 3 июня.

По прогнозам наблюдателей Центра исследований, транспарентности и ответственности, коалиция «Александар Вучич — Сербия завтра» получит 64 из 110 мандатов в парламенте столицы, что составляет 52,4%. «Саво Манойлович — Я — Белград» получит 21 мандат (17,2%), а «Мы выбираем Белград» — 15 мандатов (12,8%).

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