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Запад требует от Республики Сербской ввести санкции против РФ

Додик: Запад ежедневно требует от Республики Сербской ввести санкции против РФ

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Reuters

Запад ежедневно требует от Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) ввести санкции против России. Об этом сообщил президент республики Милорад Додик, слова которого передает РИА Новости.

«Не могу быть благодарен американцам, которые не хотят даже слушать, что мы думаем, но пытаются решать. Ежедневно происходит давление на нас для разблокирования санкций в отношении РФ», — заявил он.

2 июня Додик заявил, что передача Украине ракет, способных поражать объекты на территории России, говорит о том, что Запад буквально взбесился.

Он также сказал, что Республика Сербская препятствует поставкам оружия из Боснии и Герцеговины на Украину.

До этого стало известно, что Республика Сербская подготовит проект соглашения о мирном разделении Боснии и Герцеговины до 30 июня.

Ранее минфин США призвал бизнес содействовать в санкциях против России.

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