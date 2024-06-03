Врач предупредила, какие опасные болезни могут распространять комары

Комары относятся к числу наиболее распространенных насекомых на Земле. В России они особенно активны в летние месяцы, когда на улице тепло и влажно. Какие болезни распространяются через укусы комаров и что делать, чтобы не заболеть, «Газете.Ru» рассказала врач Ольга Уланкина.

По словам медика, в нашей стране распространены больше 100 подвидов комаров, часть из которых переносит возбудителей туляремии и дирофиляриоза, а также, потенциально, малярии, желтой лихорадки, лихорадки Зика и других опасных инфекций.

«Туляремия — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. Туляремия очень заразна: восприимчивость людей к ней составляет почти 100%. Болезнь обычно поражает грызунов, но может передаваться с помощью комаров, которые сначала укусили крысу или суслика, а после присосались к человеку. Симптомы туляремии включают высокую температуру, озноб, головную боль, утомляемость, а также язвы на месте укуса. В некоторых случаях могут воспаляться лимфатические узлы, развивается пневмония. Без своевременного лечения туляремия может привести к серьезным осложнениям, включая летально опасное заражение крови», — сказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».

Туляремия встречается в 65 субъектах Российской Федерации. Неблагоприятная эпидемическая обстановка продолжается на территориях Республики Карелии, Ставропольского края, а также регистрируется всплеск заболеваемости на территории Донецкой народной республики, что вместе составляет 91% от всех случаев заболевания туляремией в стране.

Заражение происходит в основном в летний период, когда активность комаров максимальна. Внешне отличить инфицированного комара от обычного невозможно, насторожить должны странные гриппоподобные симптомы через несколько дней после укуса.

«В последние годы в нашей стране фиксируются единичные случаи туляремии, а Роспотребнадзор строго следит за каждым и контролирует природные очаги болезни. Особые меры профилактики не предусмотрены, но есть прививка — ее делают людям из групп риска: лесникам, охотникам, тем, кто работает со шкурами и мехом», — объяснила Уланкина.

Еще одна инфекция, которую переносят комары в России, — это дирофиляриоз.

«Дирофиляриоз — это паразитарное заболевание, вызываемое нематодами рода Dirofilaria. Их личинки передаются через укусы комаров и могут заражать как животных, так и людей. У людей дирофиляриоз чаще всего проявляется в виде подкожных узлов или гранулем, которые могут вызывать зуд и боль. Дискомфорт связан с тем, что личинка продолжает свой жизненный цикл под кожей, человек ощущает крайне неприятное передвижение паразита. Если личинка проникает под конъюнктиву или кожу век, может беспокоить ощущение инородного тела в глазу. Без своевременного лечения дирофиляриоз может распространиться по организму, приводя к серьезным воспалительным процессам. С током крови паразиты попадают в сердце, легкие, бронхи, головной мозг, внутренние органы. Избавиться от личинок можно только хирургически», — предупредила врач.

Дирофиляриоз распространен в южных регионах России, таких как Краснодарский край, Ростовская область и Крым, где климат наиболее благоприятен для размножения комаров.

«Полностью исключить контакт с комарами — возможными переносчиками болезни — невозможно, но можно постараться предотвратить укусы. Для этого рекомендуется использовать репелленты для защиты кожи, носить одежду с длинными рукавами и брюки, особенно в вечерние и ночные часы, помогают также москитные сетки на окнах и дверях», — добавила эксперт.

Кроме туляремии и дирофиляриоза, в России ежегодно регистрируют случаи завозных инфекций, таких как желтая лихорадка, малярия, лихорадка Зика и другие.

«Такие экзотические инфекции обычно привозят из жарких стран с недостаточным уровнем гигиены, например из Индии, Юго-Восточной Азии, Индонезии, Центральной Америки, Африки. Заболевания характеризуются быстрым началом и тяжестью симптомов. Такие инфекции могут быть смертельными, особенно без своевременного лечения. Летальность в тяжелых случаях может достигать 50%, поэтому перед поездкой в перечисленные страны туристам настоятельно рекомендуют пройти курс вакцинации», — резюмировала врач.

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