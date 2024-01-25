В сенате США предложили разделить пограничный вопрос и финансирование Украины

Лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса США Митч Макконнелл предложил представителям своей партии разделить вопрос финансирования Украины и безопасности южной границы страны, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов. Об этом пишет The Hill.

Как следует из текста, Макконнелл признался коллегам, что вопрос политики безопасности границ оказался намного сложнее, чем предполагалось в момент, когда его связывали с проблемой финансирования Киева.

По словам источника Hill, Макконел сказал, что «пограничная часть вопроса нежизнеспособна».

Собеседник отметил, что МакКоннелл сказал сенаторам Республиканской партии, что «это оказалось гораздо более трудным с политической точки зрения, чем он думал».

Ранее сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс позитивно оценил переговоры по пограничному соглашению, заявив, что оно может быть достигнуто в ближайшие дни. В то же время он возложил вину на республиканцев, если оно в итоге не будет заключено.

До этого член нижней палаты конгресса США Кэт Каммак заявила, что парламентарии-республиканцы уверены в «не подлежащем обсуждению» приоритете защиты американских границ над помощью другим государствам. В связи с этим законодатель указала на необходимость отдать предпочтение обеспечению безопасности.

Ранее Шумер оценил прогресс по пограничному соглашению и помощи Украине.