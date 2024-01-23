Песков спрогнозировал осложнение ситуации для Украины

Обстановка для президента Украины Владимира Зеленского будет становиться все труднее, но Россия продолжит выполнять цели специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее и тяжелее», — утверждает представитель Кремля.

По его мнению, что касается Зеленского, то его «проблемы продолжат расти и дальше».

Незадолго до этого Песков говорил, что Зеленский сейчас находится в сложной ситуации в связи с тем, что западные союзники сократили оборонную и финансовую поддержку его страны. Как отметил пресс-секретарь главы государства, внутри Украины на данный момент тоже наблюдаются волнения.

Ранее Песков назвал притязания Зеленского к РФ попыткой закамуфлировать проблемы.