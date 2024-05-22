В Белгородской области беспилотник атаковал электропоезд

Беспилотный летательный аппарат атаковал электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пассажиров внутри не было, поэтому обошлось без пострадавших, однако железнодорожный путь и контактная сеть получили повреждения.

«Сейчас движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (поселок Октябрьский) до станции Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей», — написал губернатор Белгородской области.

Гладков отметил, что при необходимости для пассажиров на этом участке запустят дополнительный автобус, поскольку движение автобусов по этому маршруту осуществляется по расписанию.

«Как только движение пригородных поездов будет восстановлено, сразу сообщу», — заключил он.

До этого семилетний ребенок пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавшего мальчика доставили в Валуйскую ЦРБ, его передадут на лечение в детскую областную клиническую больницу.

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