Россиянин вошел в число кандидатов на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин вошел в список претендентов на приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За Шестеркина отдал свой голос старший автор Дэн Розен, отметивший высокий уровень игры голкипера в первых двух раундах плей-офф. Всего Шестеркин сыграл 10 матчей, в которых одержал восемь побед, отразив при этом 92,3% бросков, заработав коэффициент надежности 2,4.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде. За выход в финал Кубка Стэнли «Рейнджерс» поспорят с «Флоридой».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею.