В Часов Яре сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

До этого отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России создают серьезные трудности для потерявшей инициативу армии Украины на многих направлениях фронта, что побуждает ВСУ постоянно перебрасывать свои резервы.

Стариков считает, что потеря важных населенных пунктов для украинской армии только сильнее усугубляет их и так незавидное положение.

Газета Newsweek писала, что сдача Часова Яра может вызвать цепную реакцию, которая приведет к потере других населенных пунктов по принципу домино.

В начале полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Часов Яр является одним из важнейших опорных пунктов ВСУ, и российские войска могут взять его уже к концу мая. По его словам, потеря Часова Яра может привести к падению обороны армии Украины на Донецком направлении. После взятия населенного пункта Вооруженные силы РФ направятся на Крамоторск, считает эксперт.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы рассказал, к чему приведет потеря Часова Яра.