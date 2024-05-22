Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 22 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Первым регионом, где начала звучать сирена, стала Харьковская область.

В 09:31 тревога была объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Черновицкой, Киевской, Закарпатской, Винницкой, Полтавской, Черниговской областях. Спустя две минуты сирены прозвучали по всей стране.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска уничтожают военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Было нанесено более 30 групповых ударов по местам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВСУ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине призвали США снять запрет на использование оружия.