Россиянин из мести сжег машину бывшей возлюбленной

Житель Владивостока расстался с возлюбленной и из мести сжег автомобиль женщины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Во Владивостоке будут судить 45-летнего местного жителя, мужчина обвиняется в поджоге машины бывшей возлюбленной. По данным следствия, приревновав бывшую сожительницу, он решил отомстить женщине, облил ее Nissan Note легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Поджигателя задержали, в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения по существу. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Приморье мужчина сжег автомобиль, окативший его водой из лужи. Россиянин затаил обиду. Спустя некоторое время он увидел машину обидчика на парковке во дворе жилого дома. Злоумышленник поджег Infiniti FX 45 Premium, причинив ущерб собственнику на сумму около 1,4 млн рублей. Поджигателя задержали.

Ранее россиянин из ревности сжег машину соседа и попал в колонию на три года.