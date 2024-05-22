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Захарова ответила на слова Зеленского о Китае

Захарова назвала абсурдом желание Зеленского пригласить КНР на саммит по Украине

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Китаю нужно участвовать в конференции по Украине в Швейцарии в июне крайне абсурдны. Об этом в интервью радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько все абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить?», - отметила Захарова.

Она сравнила соответствующее заявление Зеленского с требованиями старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке».

До этого Зеленский заявил, что Китай имеет влияние на Россию, в этой связи Пекину необходимо принять участие в конференции в Швейцарии по Украине.

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Ранее в СНБО Украины сочли, что конфликт закончится переговорами.

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