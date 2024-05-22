В Совфеде предрекли продолжение процесса мирового признания Палестины

Процесс мирового признания Палестины может продолжится после соответствующего шага со стороны Норвегии и намерения Испании и Ирландии признать палестинскую государственность. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Можно предположить, что процесс мирового признания Палестины продолжится», — отметил сенатор.

Пушков обратил внимание на то, что на это пошла страна западного альянса, «сильно зависящая от США».

22 мая Норвегия признала независимость государства Палестина, официально решение вступит в силу 28 мая. В релизе также отмечено, что ряд других европейских стран также официально признают Палестину 22 мая.

В Норвегии считают, что признание Палестины в качестве государства поможет разрешить конфликт на Ближнем Востоке, между этой страной и Израилем.

Ранее арабские страны выступили за размещение в Палестине международных сил.