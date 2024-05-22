Валерия рассказала о своих комплексах: «С годами поубавилось»

Певица Валерия призналась, что научилась с возрастом принимать себя со всеми несовершенствами. Слова знаменитости передает «СтарХит».

«У меня с годами комплексов поубавилось. Тем не менее, я делаю все, чтобы становиться лучше. Сейчас смотрю на свои фотографии 30-летней или 20-летней давности и понимаю, что выгляжу в данный момент лучше, как бы это ни казалось странным», — заявила исполнительница.

Артистка отметила, что сейчас чувствует себя уверенной. При этом звезда добавила, что никогда бы не озвучила публично свои комплексы, если бы они у нее были.

До этого Валерия рассказывала об экспериментах с диетами. По словам звезды, она склонна к полноте, поэтому вынуждена постоянно следить за питанием. Знаменитость заявила, что ест большими порциями, чтобы полноценно насытиться, а также подсчитывает калории. Звезда призналась, что иногда ест на ночь и не испытывает после этого угрызений совести.

В беседе с «Газетой.Ru» Валерия заявляла, что является поклонником аппаратной косметологии. Она не исключила, что в будущем обратится за услугами пластического хирурга. Однако пока артистке удается поддерживать молодость кожи консервативными методами.

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