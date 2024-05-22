Прохор Шаляпин раскритиковал Ларису Гузееву: «Она расстроилась»

Певец Прохор Шаляпин вспомнил о конфликте с телеведущей Ларисой Гузеевой. Деталями исполнитель поделился на шоу «Алена, блин! Посидим».

«Мы снимались, я вышел и спел песню. Какой-то сухой микрофон мне настроили. Она сказала: «Ужасно вы поете, так и я могу спеть». А я ей: «Лариса, я также, как и вы, могу вести программу. Ничего сложного на суфлере сидеть. Двух слов связать не можете», — рассказал знаменитость.

Шаляпин заявил, что Гузеева расстроилась после его слов. Он пояснил, что всегда считал актрису «доброй», а также любил ее творчество. Певец отметил, что «прошелся» по телеведущей, поскольку она также его задела.

До этого Шаляпин рассказывал, что никогда не будет работать ради женщины. Он назвал мужчин редким видом, который надо беречь и носить на руках. Певец поддержал Леонида Агутина, который шутил, что скорее разведется с женой Анжеликой Варум, чем пойдет с ней на шоппинг.

В марте Прохор Шаляпин признавался, что получил от чужой бабушки в наследство квартиру.

Шаляпин сообщил, что апартаменты с собственным кинотеатром — половину большой квартиры общей площадью в 400 квадратных метров — ему недавно оставила в наследство бабушка друга. Имя женщины он называть не стал. Он объяснил, что находился с ней в тесных и дружеских отношениях.

Ранее Инстасамка призналась, что хочет стать матерью в ближайшие годы.