Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин раскритиковал Ларису Гузееву: «Она расстроилась»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что Лариса Гузеева не может связать двух слов

close
100%
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин вспомнил о конфликте с телеведущей Ларисой Гузеевой. Деталями исполнитель поделился на шоу «Алена, блин! Посидим».

«Мы снимались, я вышел и спел песню. Какой-то сухой микрофон мне настроили. Она сказала: «Ужасно вы поете, так и я могу спеть». А я ей: «Лариса, я также, как и вы, могу вести программу. Ничего сложного на суфлере сидеть. Двух слов связать не можете», — рассказал знаменитость.

Шаляпин заявил, что Гузеева расстроилась после его слов. Он пояснил, что всегда считал актрису «доброй», а также любил ее творчество. Певец отметил, что «прошелся» по телеведущей, поскольку она также его задела.

До этого Шаляпин рассказывал, что никогда не будет работать ради женщины. Он назвал мужчин редким видом, который надо беречь и носить на руках. Певец поддержал Леонида Агутина, который шутил, что скорее разведется с женой Анжеликой Варум, чем пойдет с ней на шоппинг.

В марте Прохор Шаляпин признавался, что получил от чужой бабушки в наследство квартиру.

Шаляпин сообщил, что апартаменты с собственным кинотеатром — половину большой квартиры общей площадью в 400 квадратных метров — ему недавно оставила в наследство бабушка друга. Имя женщины он называть не стал. Он объяснил, что находился с ней в тесных и дружеских отношениях.

Ранее Инстасамка призналась, что хочет стать матерью в ближайшие годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами