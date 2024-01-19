На Украине признают бесперспективность прорыва в этом году

На Западе считают, что в 2024 году существует малая вероятность оперативного прорыва на украинском фронте, в Киеве признали эти реалии. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Один западный чиновник, занимающийся политикой в Украине, считает, что существует «небольшая перспектива оперативного прорыва с любой из сторон в 2024 году», не говоря уже о ближайших нескольких месяцах. Эта реальность была признана в Киеве», - говорится в сообщении издания.

Как ожидает газета, украинские войска отступят на оборонительные позиции на западном берегу Днепра, в противном случае они рискуют понести тяжелые потери среди своих сильнейших подразделений.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа признал, что страны Запада устали от конфликта на Украине. По его словам, многие негативные факторы, вызванные конфликтом на Украине, такие как повышение цен на энергоносители, могут влиять на поведение людей и избирателей.

Ранее украинский военный заявил о «плачевной» ситуации для ВСУ на левом берегу Днепра.