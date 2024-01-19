Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине признают бесперспективность прорыва в этом году

FT: в Киеве согласны с бесперспективностью прорыва на фронте в 2024 году

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

На Западе считают, что в 2024 году существует малая вероятность оперативного прорыва на украинском фронте, в Киеве признали эти реалии. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Один западный чиновник, занимающийся политикой в Украине, считает, что существует «небольшая перспектива оперативного прорыва с любой из сторон в 2024 году», не говоря уже о ближайших нескольких месяцах. Эта реальность была признана в Киеве», - говорится в сообщении издания.

Как ожидает газета, украинские войска отступят на оборонительные позиции на западном берегу Днепра, в противном случае они рискуют понести тяжелые потери среди своих сильнейших подразделений.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа признал, что страны Запада устали от конфликта на Украине. По его словам, многие негативные факторы, вызванные конфликтом на Украине, такие как повышение цен на энергоносители, могут влиять на поведение людей и избирателей.

Ранее украинский военный заявил о «плачевной» ситуации для ВСУ на левом берегу Днепра.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами