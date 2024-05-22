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Шахматист Карякин попросил Роскомнадзор заблокировать украинские песни

Шахматист Карякин попросил заблокировать в России песни украинских исполнителей

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Павел Лисицын/РИА Новости

Гроссмейстер Сергей Карякин попросил Роскомнадзор заблокировать в России песни украинских исполнителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Шахматист объяснил свою просьбу тем, что эти песни содержат «признаки экстремизма, дискредитации армии, призывы к насилию по национальному признаку над русскими».

В качестве примера он назвал творчество групп «Бумбокс», «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова», а также Макса Барских, Верки Сердючки и др.

6 мая Сергей Карякин поддержал высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что готова пойти за президента России Владимира Путина и в партизаны, и в атаку.

В конце апреля шахматист рассказал, что подвергся атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке.

До этого Карякин рассказал, как ему предлагали выступать за США.

Ранее сообщалось, что Украина планирует на 50 лет запретить все транспортные связи с РФ.

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