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Стало известно, когда фон дер Ляйен объявит о выдвижении на второй срок

Politico: фон дер Ляйен объявит о выдвижении на второй срок 19 февраля

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) может 19 февраля объявить о выдвижении своей кандидатуры на второй срок в качестве главы европейского ведомства. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, объявит о своей кандидатуре на второй срок на посту президента Еврокомиссии 19 февраля в Берлине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в этот день руководство немецкой партии фон дер Ляйен Христианских демократов (ХДС) проведет встречу в Берлине, где и будет объявлено о ее выдвижении на второй срок.

До этого Фон дер Ляйен уклонилась от ответа на вопрос, пойдет ли она на второй срок.

Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает в ноябре 2024 года. До этого стало известно, что переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии (ЕК) может оказаться под вопросом в связи с ростом популярности правых партий на континенте.

В декабре 2023 года немецко-финский бизнесмен Ким Дотком заявил, что Урсула фон дер Ляйен способствует разрушению Евросоюза своими заявлениями об Украине. Предприниматель считает, что намерение фон дер Ляйен выработать «альтернативу» для решения проблем ЕС приводит к разрушению союза. Он отметил, что значимые решения принимаются без одобрения всех 27 стран объединения.

Ранее сообщалось, что в ЕС недовольны превышением полномочий фон дер Ляйен.

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