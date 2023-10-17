Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЕС недовольны превышением полномочий фон дер Ляйен

Politico: в ЕС недовольны превышением полномочий главой ЕК фон дер Ляйен

close
100%
Ognen Teofilovski/Reuters

Высокопоставленные чиновники Европейского союза (ЕС) недовольны тем, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выходит за пределы должностных полномочий, не принимая во внимание точку зрения стран – участниц объединения, ориентируясь на мнение ближайших советников. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, недовольство Урсулой фон дер Ляйен достигло критической отметки после того, как она совершила незапланированную поездку в Израиль, что вызвало критику со стороны европейских дипломатов.

Несколько собеседников Politico сообщили, что глава ЕК выразила солидарность пострадавшим от атак ХАМАС, однако «не передала их призывы к Израилю уважать международное право в Газе во время своей поездки». Подобное поведение наблюдалось во время объявления санкций или по вопросам, связанным с Украиной, отмечают европейские чиновники, когда она не консультировалась, а «просто принимала решения».

«Она все чаще ведет себя как королева», — заявил собеседник издания.

Риск для фон дер Ляйен заключается в том, что разочарование ее действиями среди чиновников Евросоюза может поставить под угрозу ее шансы на переизбрание в качестве главы ЕК после выборов в Европейский парламент в июне следующего года, следует из текста.

«Хотя до сих пор ни один лидер прямо не угрожал фон дер Ляйен отказаться от поддержки, разочарование среди ее критиков <…> может обернуться неприятностями, если она добивается единодушной поддержки на второй срок», — пишет Politico.

Ранее главе Еврокомиссии указали на «воинственный лай» о конфликте на Ближнем Востоке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий