В ЕС недовольны превышением полномочий фон дер Ляйен

Высокопоставленные чиновники Европейского союза (ЕС) недовольны тем, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выходит за пределы должностных полномочий, не принимая во внимание точку зрения стран – участниц объединения, ориентируясь на мнение ближайших советников. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, недовольство Урсулой фон дер Ляйен достигло критической отметки после того, как она совершила незапланированную поездку в Израиль, что вызвало критику со стороны европейских дипломатов.

Несколько собеседников Politico сообщили, что глава ЕК выразила солидарность пострадавшим от атак ХАМАС, однако «не передала их призывы к Израилю уважать международное право в Газе во время своей поездки». Подобное поведение наблюдалось во время объявления санкций или по вопросам, связанным с Украиной, отмечают европейские чиновники, когда она не консультировалась, а «просто принимала решения».

«Она все чаще ведет себя как королева», — заявил собеседник издания.

Риск для фон дер Ляйен заключается в том, что разочарование ее действиями среди чиновников Евросоюза может поставить под угрозу ее шансы на переизбрание в качестве главы ЕК после выборов в Европейский парламент в июне следующего года, следует из текста.

«Хотя до сих пор ни один лидер прямо не угрожал фон дер Ляйен отказаться от поддержки, разочарование среди ее критиков <…> может обернуться неприятностями, если она добивается единодушной поддержки на второй срок», — пишет Politico.

Ранее главе Еврокомиссии указали на «воинственный лай» о конфликте на Ближнем Востоке.