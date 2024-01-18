Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Новым годом

ЦТАК: Ким Чен Ын направил новогодние поздравления президенту РФ

close
100%
Russian Defence Ministry/Reuters

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с наступившим 2024 годом. Об этом со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК сообщает РИА Новости.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил новогодние поздравления президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину», — говорится в сообщении агентства. Уточняется, что это случилось в начале года.

Следует отметить, что президент России стал единственным главой государства, получившим со стороны лидера КНДР отдельное новогоднее поздравление. Другие главы государств и партий получили новогодние открытки. В списке значатся председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга, генсек ЦК Компартии и президент Вьетнама, президенты Сирии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Индонезии, Белоруссии, Сербии, Алжира, Эфиопии и Индии, лидеры Кубы и Лаоса.

16 января глава МИД России Сергей Лавров встретится с главой МИД КНДР.

18 января в МИД РФ рассказали, какие темы Лавров обсуждал с коллегой из Северной Кореи.

Ранее в Кремле раскрыли, с чем связан визит главы МИД Северной Кореи в Москву.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами