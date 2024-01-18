Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Новым годом

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с наступившим 2024 годом. Об этом со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК сообщает РИА Новости.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын направил новогодние поздравления президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину», — говорится в сообщении агентства. Уточняется, что это случилось в начале года.

Следует отметить, что президент России стал единственным главой государства, получившим со стороны лидера КНДР отдельное новогоднее поздравление. Другие главы государств и партий получили новогодние открытки. В списке значатся председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга, генсек ЦК Компартии и президент Вьетнама, президенты Сирии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Индонезии, Белоруссии, Сербии, Алжира, Эфиопии и Индии, лидеры Кубы и Лаоса.

16 января глава МИД России Сергей Лавров встретится с главой МИД КНДР.

18 января в МИД РФ рассказали, какие темы Лавров обсуждал с коллегой из Северной Кореи.

Ранее в Кремле раскрыли, с чем связан визит главы МИД Северной Кореи в Москву.