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Путин, возможно, впервые прокомментировал «голую вечеринку»

Путин рассказал о разных приоритетах у «прыгающих без штанов» и участников СВО

Президент России Владимир Путин рассказал об изменившихся приоритетах у тех, кто вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине. Заявления прозвучали в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

«Когда люди проходят это горнило, приоритеты выстраиваются по-другому: «здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях», — сказал Путин.

Вечеринка «almost naked» (почти голые) Анастасии Ивлеевой прошла в «Мутаборе» 21 декабря. В ней приняли участие Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак и другие звезды. Многие из них, столкнувшись с критикой чиновников и отменами концертов после появления на вечеринке, были вынуждены принести публичные извинения за участие в мероприятии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Генпрокуратуре РФ следовало бы жестче реагировать на ситуации, когда кто-то «открыл не ту дверь». Комментируя «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, он отметил, что общество не согласно с тем, когда «перечеркивают наши ценности».

16 января стало известно, что российский рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), появившийся голым на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и попавший после этого в СИЗО, будет служить в оркестровых войсках.

Ранее рэпер Vacio «бросил перчатку» певцу SHAMAN и предложил ему пойти в армию.

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