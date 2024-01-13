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Стало известно о расколе Европы из-за ударов США и Британии по Йемену

Reuters: Европа раскололась из-за ударов США и Британии по Йемену

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David Ryder/Reuters

Италия, Испания и Франция отказались принимать участие в ударах США и Великобритании по хуситам в Йемене, а также не присоединились к заявлению других 10 стран, поддержавших атаку. Это демонстрирует разногласия на Западе, пишет Reuters.

Агентство, ссылаясь на представителей США сообщает, что Нидерланды, Австралия, Канада и Бахрейн предоставили логистическую и разведывательную поддержку операции.
Кроме этого, Германия, Дания, Новая Зеландия и Южная Корея подписали совместное заявление с этими государствами, поддержав удары по Йемену, отмечается в материале.

В то же время источник в правительстве Италии сообщил, что Рим просили принять участие в налетах, однако страна отказалась по причине необходимости одобрения подобных действий в парламенте и курса на «умиротворяющую» политику в Красном море.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес также подчеркнула, что Мадрид не присоединился к военным действиям в Красном море, потому что хочет способствовать деэскалации в регионе.

Французский чиновник на условиях анонимности заявил агентству, что Париж не принимал участия в операции, так как мог потерять рычаги воздействия на переговорах по разрядке напряженности между «Хезболлой» и Израилем.

«Расхождения подчеркивают разногласия на Западе по поводу того, как бороться с поддерживаемыми Ираном хуситами, которые на протяжении нескольких недель нападают на гражданские корабли в Красном море, что, по их словам, является протестом против военной кампании Израиля в секторе Газа», — говорится в тексте.

Ранее в ООН высказались насчет эскалации конфликта в Йемене.

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