В ООН высказались насчет эскалации конфликта в Йемене

В ООН считают, что удары по Йемену со стороны США и Британии и угроза ответа со стороны движения «Ансар Аллах» (хуситы) угрожают политической стабильности страны, в которой с 2014 года продолжается гражданская война. Об этом РИА Новости заявил помощник генсека организации Халид Хиари.

«Мы становимся свидетелями цикла насилия, который подвергает серьезному риску политическую безопасность, а также грозит эконмическими и гуманитарными последствиями в Йемене и регионе. Недавние гуманитарные улучшения в конфликте хрупки и могут запросто сойти на нет, если будут дальнейшие инциденты», — утверждает Хиари.

Слова представителя генсека ООН прозвучали на срочном заседании Совета Безопасности организации, созванном по просьбе России.

До этого постоянный представитель России в Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что удары по Йемену являются грубейшим нарушением устава ООН.

Ранее Небензя говорил, что США и Великобритания «немедленно нарушили» резолюцию Совета Безопасности (СБ) организации по Красному морю.