Трамп назвал президентство Байдена «бедламом»

Кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президентский срок Джо Байдена «бедламом». Его слова приводит телеканал Fox News.

«У нас есть человек, который не может руководить. У нас есть человек, который не может уйти со сцены после того, как произнес речь, которая длится около двух минут», — заявил Трамп.

По его словам, действующий глава государства использует «политическую уловку», заявляя, что в случае возвращения в Белый дом он станет диктатором. Трамп отверг такое развитие событий.

До этого экс-президент США назвал глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми.

Выступая на митинге своих сторонников в штате Айова, Трамп заявил, что нынешний американский президент Джо Байден не может связать два предложения, представляю при этом ядерную державу. В то же время Путин и Си Цзиньпин являются очень умными людьми. Трамп отметил, что американским СМИ очень не нравится, когда он называет российского и китайского лидеров умными, но от этого они не становятся менее умными и коварными.

Ранее Обама заявил, что победа Трампа может нанести ущерб стране.