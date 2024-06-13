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Находившийся в розыске россиянин избил и ограбил 79-летнего таксиста

В Калининградской области мужчина не стал платить за проезд и ограбил таксиста

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Shutterstock

В Полесском районе пассажир такси не стал платить за проезд и решил ограбить пожилого водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Известно, что 42-летнего жителя региона разыскивали за побег с назначенных ему судом исправительных работ. В конце концов правоохранители нашли беглеца в лесу, там он пытался спрятаться, но безуспешно. После задержания сотрудники полиции установили, что подозреваемый причастен к ограблению водителя такси.

Оказалось, что злоумышленник вызвал автомобиль, чтобы добраться до поселка Красное, но, прибыв по указанному адресу, не расплатился с таксистом за поездку, а начал его душить. Пассажир избил 79-летнего водителя, забрал у него три тысячи рублей и сбежал.

В отношении ранее судимого калининградца возбудили новое уголовное дело о грабеже, совершенном с применением насилия. Задержанного уже передали сотрудникам регионального УФСИН.

Ранее в Ленинградской области клиенты ударили таксиста ножом в шею.

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