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Трамп недоволен прибытием российских боевых кораблей в Гавану

Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ РФ возле Кубы

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Justin Lane/Reuters

Экс-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал немыслимым появление кораблей Военно-морского флота России (ВМФ РФ) возле Кубы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика.

«Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», — заявил Трамп по результатам встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами.

До этого стало понятно, зачем российские военные корабли прибыли на Кубу.

Атомная подводная лодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков» ВМФ России прибыли на Кубу после завершения учений в Атлантике. После входа в гавань на Кубе «Адмирал Горшков» — первый в составе конвоя из четырех кораблей — произвел салют из 21 орудия, на что кубинцы ответили пушечным залпом из колониального форта 18-го века, построенного испанцами для охраны порта.

Ранее в Кремле не увидели повода для беспокойства в заходе кораблей РФ на Кубу

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