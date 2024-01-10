Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обама считает, что победа Трампа может нанести ущерб стране

Экс-президент США Обама уверен, что победа Трампа нанесет ущерб стране

close
100%
Thanassis Stavrakis/AP

Бывший президент США Барак Обама считает, что возможная победа экс-главы государства Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году окажет «неизмеримый ущерб» стране. Об этом в интервью USA Today заявил бывший генеральный прокурор Эрик Холдер, являющийся близким другом Барака Обамы.

На вопрос, разделяет ли Обама мнение об ущербе США в случае прихода к власти Трампа Холдер заявил: «Абсолютно. Я не думаю, что тут могут быть какие-то вопросы. Я думаю, это то, что его мотивирует. Я думаю, это то, что будет продолжать мотивировать его», — заявил экс-генпрокурор США.

До этого ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что бывшая первая леди США Мишель Обама может стать «планом Б» для Демократической партии на предстоящих президентских выборах, и посоветовал Джо Байдену остерегаться ее.

Ранее бывшая первая леди США Мишель Обама сообщила, что приближающиеся президентские выборы в стране не дают ей спать по ночам.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами