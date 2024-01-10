Обама считает, что победа Трампа может нанести ущерб стране

Бывший президент США Барак Обама считает, что возможная победа экс-главы государства Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году окажет «неизмеримый ущерб» стране. Об этом в интервью USA Today заявил бывший генеральный прокурор Эрик Холдер, являющийся близким другом Барака Обамы.

На вопрос, разделяет ли Обама мнение об ущербе США в случае прихода к власти Трампа Холдер заявил: «Абсолютно. Я не думаю, что тут могут быть какие-то вопросы. Я думаю, это то, что его мотивирует. Я думаю, это то, что будет продолжать мотивировать его», — заявил экс-генпрокурор США.

До этого ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что бывшая первая леди США Мишель Обама может стать «планом Б» для Демократической партии на предстоящих президентских выборах, и посоветовал Джо Байдену остерегаться ее.

Ранее бывшая первая леди США Мишель Обама сообщила, что приближающиеся президентские выборы в стране не дают ей спать по ночам.