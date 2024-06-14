Взрыв произошел на окраине Шебекино, повреждены 10 домов и автомобиль

На окраине города Шебекино Белгородской области произошел взрыв. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что причины происшествия устанавливаются.

Предварительно, пострадавших нет. В настоящее время территория оцеплена, на месте работают оперативные службы.

Гладков добавил, что пока известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля.

До этого губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя.

Днем 13 июня Гладков сообщал, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль с мирными жителями. Пострадали два человека. У одного мужчины контузия, осколочные ранения головы и левой кисти, у второго — осколочное ранение лица.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.