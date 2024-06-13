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Зеленский назвал обязанностью США поставки Украине эскадрилий истребителей

Зеленский заявил, что США обязаны поставить Украине эскадрильи истребителей

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Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

США обязаны поставить Украине эскадрильи истребителей в соответствии с соглашением о безопасности, заключенным между двумя странами. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после подписания данного документа с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, сообщает ТАСС.

По его словам, это соглашение включает важные положения по вооружениям «для обороны» Украины.

«Очень конкретные положения по системам Patriot, очень конкретные положения по поставкам боевых эскадрилий Украине, я не ошибся, множества эскадрилий, которые включают, но не ограничиваются F-16», — сказал Зеленский.

13 июня лидеры США и Украины подписали на саммите «Большой семерки» соглашение по безопасности между двумя странами, которое рассчитано на 10 лет.

В мае Зеленский заявлял, что у Украины есть только четверть необходимых систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты неба.

Также, по его словам, чтобы лишить Россию преимущества в воздухе, Украине необходимо 120–130 современных самолетов.

Ранее были названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16.

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