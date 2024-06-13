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США будут добиваться выделения средств Украине «в условиях войны и мира»

Администрация США будет добиваться выделения средств у конгресса для Украины

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Manuel Balce Ceneta/AP

Администрация США будет добиваться у конгресса дальнейшего выделения средств на оборонные нужды Украины «в условиях войны и мира». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соглашение по безопасности Вашингтона и Киева.

В документе говорится, что американская политика заключается «в предоставлении на устойчивом уровне помощи в области безопасности для Украины».

«С этой целью Соединенные Штаты намерены добиваться у конгресса США выделения средств на поддержание надежной обороны и потенциала сдерживания Украины в условиях войны и мира», — подчеркивается в нем.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет.

США будут в течение 10 лет предоставлять Украине военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат украинской армии и развивать военно-промышленный комплекс страны.

Ранее Байден заявил, что соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск на Украину.

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