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Стало известно, с кем сыграет «Зенит» в межсезонье

«Зенит» проведет в межсезонье три контрольные игры

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» проведет в межсезонье три контрольные игры против «Црвены Звезды», «Бешикташа» и «Тальереса». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, игры пройдут 2, 5 и 8 июля. Все матчи примет петербургская «Газпром Арена».

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее в РФС объяснили, зачем Украине выделили охрану на Евро-2024.

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