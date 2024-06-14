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Ученые обнаружили самую далекую и старую сверхновую во Вселенной

NASA: найден взрыв звезды, случившийся около 12 млрд лет назад

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NASA

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружила самую далекую и древнюю сверхновую в известной Вселенной. Как показали наблюдения, звезда взорвалась около 12 млрд лет назад или через 1,8 млрд лет после Большого Взрыва. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Ученые нашли следы давнего космического катаклизма, используя данные программы расширенного глубокого внегалактического исследования телескопа «Джеймс Уэбб» (JADES).

В ходе проекта орбитальная обсерватория снимала один и тот же участок неба с интервалом в один год. Глядя на новые точки света, которые появлялись и исчезали, специалисты идентифицировали 80 сверхновых.

После обнаружения взрывов чрезвычайно далеких звезд, астрономы будут рассматривать каждый эпизод более внимательно, чтобы определить точные дистанции и содержание металлов.

Это позволит исследователям оценить условия ранней Вселенной и лучше разобраться в истории ее эволюции, поскольку древний космос значительно отличался от своего нынешнего состояния.

Ранее ученые выяснили, что миллионы лет назад Землю могло на время заморозить газопылевое облако из внешнего космоса.

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