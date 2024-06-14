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Медведев заявил, что СВО поможет избавить Украину от оков Запада

Медведев: выполнение всех задач CВО позволит избавить Украину от оков Запада

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) поможет избавить Украину от неоколониальных оков Запада. Об этом в своей статье, опубликованной в «Российской газете», написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в результате государственного переворота в феврале 2014 года Украина полностью утратила политическую субъектность. Над этой страной «было фактически установлено внешнее управление, примеров которого не счесть и по всему миру», заявил зампред Совбеза.

«Очевидно, что избавить Украину от неоколониальных оков теперь удастся только после выполнения всех задач специальной военной операции», — подчеркнул он.

До этого Медведев высказал мнение, что распад Украины может пойти по двум путям после того, как Киев проиграет в военном конфликте.

По его словам, в первом случае может произойти медленная эрозия украинской государственности. Во втором — произойдет моментальный коллапс одновременно с аннигиляцией всех признаков государственности.

Ранее Медведев заявил, что начало трагедии на Украине было положено с распадом СССР.

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