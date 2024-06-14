В Петербурге женщина подралась с курьером, который ее толкнул

В Санкт-Петербурге подрались курьер и женщина, которую он толкнул, выходя из подъезда. Видео с места событий опубликовал РЕН ТВ.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 13 июня в доме на улице Луначарского. Сообщается, что словесная перепалка между жительницей дома и курьером завязалась после того, как последний выходил из подъезда и якобы толкнул женщину, которая несла огромный телевизор. Петербурженка вышла на улицу первой и решила продолжить спор.

«Иди сюда, давай...Ты неадекватный», — заявила она обидчику, а затем вооружилась кирпичом и толкнула его.

Молодой человек игнорировать агрессивные выпады местной жительницы не стал и бросился на нее. После непродолжительной борьбы на клумбе оба участника драки разошлись в разные стороны.

Ранее грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.