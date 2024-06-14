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В конгрессе заявили, что Трамп против поставок Украине

Конгрессмен Гетц: Трамп на встрече с законодателями высказался против помощи ВСУ

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Reuters

Экс-президент и кандидат в президенты Дональд Трамп на встрече с законодателями высказался против помощи Вооруженным силам Украины. Об этом заявил член палаты представителей США от Флориды Мэтт Гетц в социальных сетях.

«Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине. Трамп, критикующий помощь Украине в лицо спикеру палаты представителей Майку Джонсону, — это эпично», — пишет Гетц.

Американский конгрессмен добавил, что Трамп выразил мнение о том, что Украина никогда не сможет помочь американской армии.

До этого Владимир Зеленский на пресс-конференции после подписания данного документа с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом заявил, что США обязаны поставить Украине эскадрильи истребителей в соответствии с соглашением о безопасности, заключенным между двумя странами.

13 июня лидеры США и Украины подписали на саммите «Большой семерки» соглашение по безопасности между двумя странами, которое рассчитано на 10 лет.

Ранее были названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16.

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