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В США назвали неожиданную угрозу Байдену на президентских выборах

Ведущий Fox Уоттерс назвал Мишель Обаму угрозой Байдену на президентских выборах

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J. Scott Applewhite/AP

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс заявил, что бывшая первая леди США Мишель Обама может стать «планом Б» для Демократической партии на предстоящих президентских выборах и посоветовал Джо Байдену остерегаться ее. Соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала.

С точки зрения ведущего, план Байдена на предстоящих выборах заключается в том, чтобы «не проводить предвыборную кампанию и не дискутировать», и такое развитие событий может привести к проигрышу в президентской гонке.

«Но если бы я был Джо Байденом, я не знаю, кого бы я боялся больше –Трампа или ее [Мишель Обаму]», — сказал Уоттерс.

До этого бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что приближающиеся президентские выборы в стране не дают ей спать по ночам.

«Это то, что не дает мне уснуть, потому что вы не имеете над ними контроля. <…> Я в ужасе от того, что может произойти, потому что наши лидеры имеют значение», — констатировала экс-первая леди США.

Ранее в России назвали женщину, которая могла бы стать президентом США.

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