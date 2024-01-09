В России назвали женщину, которая могла бы стать президентом США

Экс-советник бывшего президента США Барака Обамы по вопросам нацбезопасности в 2013–2017 годах Сьюзан Райс могла бы стать следующим американским лидером. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Политический класс в США воспитывает совершенно особый тип женщин — они неприятные. Там и мужиков приятных мало, но у женщин там 100% отрицательный отбор. Хотя одна женщина, которая могла бы стать президентом, есть, но надо, чтобы ее Обама за руку привел. Это Сьюзан Райс. Вот это был бы ход», — сказал Дробницкий.

Он описал Райс как «небелую женщину, с опытом, нестарую. По его словам, она «человек Обамы». Эксперт добавил, что именно бывший советник Обамы помогла ему «стать из марионетки субъектом», поэтому он теперь является «главным субъектом Демократической партии».

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