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В России назвали женщину, которая могла бы стать президентом США

Американист Дробницкий: Сьюзан Райс могла бы стать президентом США

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Shutterstock/lev radin

Экс-советник бывшего президента США Барака Обамы по вопросам нацбезопасности в 2013–2017 годах Сьюзан Райс могла бы стать следующим американским лидером. Об этом в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Политический класс в США воспитывает совершенно особый тип женщин — они неприятные. Там и мужиков приятных мало, но у женщин там 100% отрицательный отбор. Хотя одна женщина, которая могла бы стать президентом, есть, но надо, чтобы ее Обама за руку привел. Это Сьюзан Райс. Вот это был бы ход», — сказал Дробницкий.

Он описал Райс как «небелую женщину, с опытом, нестарую. По его словам, она «человек Обамы». Эксперт добавил, что именно бывший советник Обамы помогла ему «стать из марионетки субъектом», поэтому он теперь является «главным субъектом Демократической партии».

6 января кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что намерена победить экс-президента США Дональда Трампа на выборах «в одиночку», однако, не исключила объединения усилий с другим кандидатом от республиканцев Роном Десантисом.

Ранее в США назвали Джо Байдена одним из худших президентов в истории.

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