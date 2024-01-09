Белый дом провел встречу с оборонными компаниями по оружию для Украины

Представители Белого дома провели встречу с руководителями компаний американского военно-промышленного комплекса (ВПК) для обсуждения вопросов производства оружия для Украин, в частности, речь шла о БПЛА и проблемах разминирования. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

«Разговор был сосредоточен на ряде систем, в том числе на беспилотных летательных аппаратах, на том, как противостоять входящим беспилотным летательным аппаратам, а затем также на решении проблемы разминирования», — сообщил неназванный чиновник агентству.

По словам источников агентства, встречу созвал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, чтобы добиться «нового акцента на оказании помощи Украине в преодолении этих ключевых технологических вызовов, которые они определили как препятствующие их прогрессу и динамике на поле боя».

Со стороны американского ВПК на встрече присутствовали представители таких оборонных компаний, как Palantir Technologies Inc (PLTR.N) и Anduril Industries Inc, а также представители производителя беспилотных летательных аппаратов Skydio.

До этого в США заявили о готовности Вашингтона развязать ядерную войну.

Ранее на Западе рассказали об уничтожении предприятий украинского ВПК.