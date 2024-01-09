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На Западе рассказали об уничтожении предприятий украинского ВПК

Вице-маршал Белл: ВС России одним ударом уничтожают предприятия ВПК Украины

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Павел Лисицын/РИА Новости

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что российские войска одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК. Об этом Белл написал в статье для Sky News.

По словам военного, украинская промышленная база молода и крайне уязвима для российских ракетных ударов.

«Требуются месяцы, чтобы создать производственные мощности, и один российский удар, чтобы уничтожить их», — поделился Белл.

Он добавил, что без постоянной поддержки Запада ВС РФ подавят Украину.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае остановки помощи от западных союзников Киев может потерпеть поражение, а Москва добьется успеха. По его словам, остановка западной помощи Украине может грозить прорывом линии фронта со стороны российских войск.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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