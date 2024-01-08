Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал ошибкой вхождение Одессы и Николаева в состав Украины, призвав освободить эти города в ходе специальной военной операции (СВО). Его слова передает РИА Новости.

Руководитель региональной администрации отметил, что Одесса была основана в 1794 году императрицей Екатериной II. По словам Пушилина, именно по ее инициативе появился этот русский город.

Также глава ДНР обратил внимание на историю Николаевской области. Он подчеркнул, что в прошлом данные земли принадлежали Крымскому ханству и затем были «отбиты» в годы русско-турецкой войны.

«Русский этот город или нет?» — задал риторический вопрос Пушилин.

Как он добавил, действующий президент РФ Владимир Путин уже дал четкий ответ на этот вопрос. В то же время руководитель региональной администрации подчеркнул, что глубоко убежден в необходимости признать ошибки прошлого и освободить Одессу с Николаевым из-под контроля украинских властей.

В начале января бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что уже к сентябрю 2024 года в состав РФ могут войти новые территории. В частности, он спрогнозировал взятие Одессы и Николаева.

Ранее в Запорожской области предложили провести референдумы «в исторически русских городах», оказавшихся в составе Украины.