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Пушилин объяснил разницу между обстрелами Белгорода и российскими ударами по Украине

Пушилин заметил, что ВС Украины перешли все грани ударами по Белгороду и Донецку

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли все грани, когда стали наносить удары по Белгороду и Донецку, Россия же в ответ атакует только военные объекты. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По мнению лидера ДНР, российские удары не должны затрагивать гражданское население.

«Да, противник перешел эти грани, и это обесчеловечивание противника, конечно же, придает нам сил. Мы понимаем, кому мы противостоим, но поступить так, как они — тогда мы потеряем смысл», — считает Пушилин.

Политик напомнил, что его регион обстреливают с 2014 года, однако жители ДНР не потеряли человечность. Он также заявил, что россияне сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина и его решения о начале спецоперации, поскольку верят, что Россия действует по справедливости.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода. Изначально губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что в тяжелом состоянии находятся 25 человек. Позднее в министерстве здравоохранения заявили, что число пострадавших при обстреле возросло до 131.

Ранее в Белгороде после обстрелов возобновили курсы первой медпомощи.

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