Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что политика Байдена усугубила кризис на границе

Сенатор Лоулер: провал администрации Байдена усугубил кризис на границе

close
100%
Eric Gay/AP

Член палаты представителей США Майк Лоулер отверг критику Республиканской партии со стороны Белого дома о том, что она усугубляет ситуацию на южной границе страны. В интервью Newsnation он подчеркнул, что подобные высказывания «ниже достоинства» Вашингтона.

По его словам, республиканцы в палате представителей были единственными, кто хоть что-то сделал в области безопасности границ в 2023 году.

«Таким образом, провал здесь произошел со стороны администрации, чья политика усугубила кризис… Это кризис, который они сами создали. И это нарушение служебных обязанностей со стороны Джо Байдена, [министра внутренних дел] Майоркаса и, честно говоря, [сенатора] Чака Шумера, как лидера большинства», — считает Лоулер.

Число незаконных переселенцев со стороны Мексики в США за первый зимний месяц превысило 300 тыс. человек. Это цифра — абсолютный исторический рекорд, сообщил телеканал Fox News.

«Между 1 и 31 декабря более чем 302 тысячи мигрантов совершили задокументированные попытки пересечения южной границы США», — рассказали тележурналистам в американской таможенно-пограничной службе.

В ведомстве уточнили, что это максимальное число нелегалов за один месяц, зафиксированное с момента ведения статистики

Ранее в США указали на главные внешнеполитические провалы Байдена.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами