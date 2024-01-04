В США заявили, что политика Байдена усугубила кризис на границе

Член палаты представителей США Майк Лоулер отверг критику Республиканской партии со стороны Белого дома о том, что она усугубляет ситуацию на южной границе страны. В интервью Newsnation он подчеркнул, что подобные высказывания «ниже достоинства» Вашингтона.

По его словам, республиканцы в палате представителей были единственными, кто хоть что-то сделал в области безопасности границ в 2023 году.

«Таким образом, провал здесь произошел со стороны администрации, чья политика усугубила кризис… Это кризис, который они сами создали. И это нарушение служебных обязанностей со стороны Джо Байдена, [министра внутренних дел] Майоркаса и, честно говоря, [сенатора] Чака Шумера, как лидера большинства», — считает Лоулер.

Число незаконных переселенцев со стороны Мексики в США за первый зимний месяц превысило 300 тыс. человек. Это цифра — абсолютный исторический рекорд, сообщил телеканал Fox News.

«Между 1 и 31 декабря более чем 302 тысячи мигрантов совершили задокументированные попытки пересечения южной границы США», — рассказали тележурналистам в американской таможенно-пограничной службе.

В ведомстве уточнили, что это максимальное число нелегалов за один месяц, зафиксированное с момента ведения статистики

Ранее в США указали на главные внешнеполитические провалы Байдена.